GENAPPE: Thomas Leturcq, David Cranembreock, Maxence Dumont, Nicolas Dupont, Cédric Bosse.

OEUDEGHIEN: Maxime Rochart, Florian Vanhoverberghe, Éric Bremeels, Maxime Defossez, Corentin Sergeant.

Battu la semaine dernière sans point en championnat face à Grimminge, Genappe se devait de se reprendre dimanche contre Oeudeghien, une formation qui joue avant tout pour son maintien mais qui, la semaine précédente, s’était imposée par trois points contre Bassilly.

Dimanche, les premiers jeux ont donné confiance aux visités bien que les adversaires, dans le chef de Maxime Defossez, se montraient très en verve au rectangle. À Genappe, Nicolas Dupont se montrait lui aussi intransigeant à la frappe jusqu’au moment où les adversaires ont décidé de l’éviter. À 3-2, Thomas Leturcq redressait un jeu malmené pour les visités pour les faire avancer à 4-2. Les Genappiens pensaient ensuite accentuer leur avance face à une formation d’Oeudeghien privée de son excellent livreur, Justin Duwelz, blessé à l’épaule. Des outres de Bremeels et Defossez ramenaient les visiteurs de 5-4 à 5-5. Genappe sauvait la mise avant la pause suite à trois rechas fautif de Corentin Sergeant (7-6 au repos).

Tout semblait devoir sourire à l’équipe visitée. Elle avançait à 11-9. "Nous avons maintenant nos deux plus forts livreurs, Thomas Leturcq et David Craenembreock au tamis pour faire la différence", analysait le staff des dirigeants visités. Las, Thomas Leturcq se heurtait à deux reprises aux frappeurs adverses et livrait deux mauvaises. David Craenembroeck n’était pas plus heureux. Les visiteurs avaient permuté avec bonheur Éric Bremeels et Maxime Defossez. "Cette permutation nous a fait du bien. Cela nous a permis de revenir dans le coup", signalait Éric Bremeels. Au point de mener 11-12.

Cédric Bosse, pourtant effacé jusque-là, Nicolas et Maxence Dupont frappaient entre les perches. À 12-11 toutefois, Genappe perdait le dernier jeu sans prendre le moindre quinze. "C’est décevant mais nous devons rester calmes et regarder devant nous les matchs qui viennent pour les aborder de la meilleure manière qui soit", soulignait David Craenembroeck. Une manière d’éteindre l’incendie qui était en train de couver sur Genappe.