CHASTRE: De Henau, Bernard, Vantournhoudt, Ducatillon, Schmit, Goetynck, Duquenne, Michiels (60' Naji), Delikus, Verstraelen, Sekelama.

Buts: Galofaro (0-1 et 0-2, 8' et 57'), Coessens (0-3, 86').

"On aurait bien voulu accrocher un score de 1-1 ou de 2-2 pour prendre ce petit point qu’on a espéré toute la saison, mais on a quand même terminé en beauté à notre niveau", résume le T2 chastrois, Léo Noemi.

Après avoir rapidement encaissé le premier but, l’équipe locale a longtemps tenu ce score de 0-1 et elle aurait pu égaliser à deux reprises mais l’arbitre ne lui a pas octroyé de penalty suite à une faute de main ni pour cette poussée fautive sur Goetynck. Tout comme Vestraelen a raté deux belles occasions devant le goal adverse. "Malgré l’apport de deux filles de Superleague, notre adversaire commençait un peu à stresser car il n’arrivait pas à faire le break, et on prend finalement ce troisième goal à la fin suite à une partie de flipper."

Le bilan de ce dernier match est donc positif. "En l’absence de neuf titulaires, j’avais opté pour un dispositif en 4-4-2, avec deux rideaux défensifs, afin de limiter les dégâts après les onze goals encaissés le week-end précédent. Les joueuses se sont bien débrouillées, on a repris du poil de la bête et c’était un beau challenge qui nous a encore permis d’évoluer car ce fut un beau match de football avec beaucoup d’intensité."