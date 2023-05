D2 ACFF: Deux heures de car fructueuses pour Rebecq

Dans cette D2 ACFF, série à 18 clubs, la saison est longue. Toutes les formations de l’arrondissement Huy-Waremme peuvent déjà lever le pied vu qu’elles ne sont plus réellement concernées. Excepté Solières qui doit remettre l’ouvrage sur le métier pour assurer son sauvetage et dans la foulée, de la future Union Hutoise. Autant dire que les Rouges devaient être plus qu’au taquet pour décrocher une victoire face à un Rebecq démobilisé qui, nous en sommes certains, ne laisserait rien filer. C’est aussi cela l’éthique sportive.