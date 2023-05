Coupe des promotions: Supérieur au rectangle, Nil-Saint-Vincent bat Hoves 13-12 et se qualifie

Florian et Samuel Dhondt se montraient très réguliers à la frappe. "Nous adversaires ont à leur tour déraillé. Cela nous a permis d’avancer à 6-4 mais sans pouvoir conclure la première période."

Hoves se montrait excellent au contre-rechas et légèrement supérieur au tamis, exercice dans lequel Gary Lejeune développait beaucoup de puissance. Hoves menait 6-7 au repos.

Florian Dhondt en verve au rectangle

Les visiteurs se sont montrés moins performants que leurs hôtes au rectangle après la pause. "On se cherche encore à la frappe. Jusqu’ici, j’ai joué au grand-milieu, à corde et au fond. Nous avons livré trop de balles mauvaises", soulignait le visiteur Sébastien Bracke.

Hoves menait 10-11. À 40 partout, Kevin Duquenne frappait entre les perches (11-11).

Florian Dhondt, en verve au rectangle après le repos, frappait à son tour outre à 40 partout (12-11). Le jeu suivant montait encore à 40 à deux. Cette fois, le visiteur Nathan Derenne frappait lui aussi entre les bois. Nil a très vite tué le suspense dans le dernier jeu. "Il y a eu du bon et du moins bon dans ce match. On a manqué de régularité de part et d’autre. On gagne de justesse mais la victoire aurait pu nous filer entre les doigts", poursuivait Michaël Gelders.