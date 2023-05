Stéphanois ou Brussels City ? Le gagnant de ce barrage entre les deux 14e classés de deuxième provinciale assurera son maintien en P2 la saison prochaine. Pour que ce soit le cas, un seul objectif: marquer un maximum de buts lors du double affrontement entre les deux équipes, un enjeu que les Stéphanois ont manifestement bien cerné ce dimanche en dominant leur adversaire du jour.

Et certainement lors d’une première mi-temps clairement dominée par les locaux avec pour plus belle preuve les deux buts signés Tengrootenhuyse et Hemelhof qui permettent à l’Excelsior de rendre une bonne copie (2-0) à la pause. "On les a pressés haut et notre première mi-temps fut très bonne, apprécie Rénald Pansaerts. Notre avantage de deux buts était logique et j’ai demandé aux joueurs d’essayer d’en marquer un ou deux en plus face à un adversaire prenable."

Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme espéré par le coach. L’Excelsior laisse trop jouer son adversaire et ne se montre plus dangereux après la pause. C’est plus difficile, mais en face, Brussels City n’hérite que d’une belle occasion franche qui ne sera pas concrétisée. "C’était moins évident face à une équipe au jeu vertical et qui procède par de longs ballons et cette seconde période m’a agacée."

Le score de 2-0 est donc resté en état, ce qui laisse présager un match retour très indécis dimanche prochain à Bruxelles. "Une victoire 2-0 est un meilleur résultat qu’une défaite ou un match nul mais rien n’est fait et tout peut aller très vite, prévient Rénald Pensaerts. Maintenant, vu ce que l’adversaire nous a proposé, le coup est jouable, mais ils étaient manifestement déforcés et on verra s’ils ont des renforts ou des retours dans une semaine. Mais on s’y rendra de toute façon avec la même envie."

Arbitre: Pauclair Jouda.

Cartes jaunes: Hemelhof, Dechamps, Messaoui, Jaber, Bouhjar, Aqel.

Carte rouge: Diawara (2j, 95’).

Buts: Tengrootenhuyse (1-0, 38’), Hemelhof (2-0, 42’).

STEPHANOIS: Sprimont, Lucas (69’ Delespesse), Schauwers (77’ Clément), G. Basile, Albahtouri (69’ A. Basile), Dequenne, Dechamps (85’ Sautereau), Voet, Hemelhof, Tengrootenhuyse, Helm.

BRUSSELS CITY: Eryürük, Fall, Jaber, Bouhjar (65’ Aqel), Benhaddou, Messaoudi, Fossi, Bouzekri, Diawara, Kjairi (46’ El Hichou), Alaïchi (46’ Bellit).