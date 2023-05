Waterloo-Saintes: une finale au goût de revanche

La rencontre est d’autant plus particulière que les deux équipes se sont affrontées lors de l’ultime match du championnat. Remporté par Waterloo (3-2), ce dernier combat a laissé Dorian Nizot et ses joueurs sur leur faim. Cette finale est donc l’occasion idéale pour rétablir leur vérité. "Le noyau est excité à l’idée de jouer cette finale, d’autant plus de la rejouer à Waterloo étant donné la dernière rencontre. On a une revanche à prendre, mais plutôt pour nous-même parce que notre défaite contre eux était de notre faute."

Le T1 de Waterloo s’en souvient aussi. Mais pas question de regarder en arrière, un tout autre match s’annonce. "C’est vrai qu’ils auront peut-être une envie de revanche par rapport à cette dernière confrontation. Mais c’est un tout autre contexte. Ici, ce sont deux équipes en confiance, qui ont des qualités, qui vont se rencontrer. Ce sera le plus prêt mentalement qui l’emportera", commente l’entraîneur, qui compte sur la victoire accise en demi-finale contre Ophain pour gagner en confiance. "On a prouvé le week-end dernier qu’on voulait être champion. L’envie est là. La preuve est aussi qu’il n’y a pas de prime ou d’argent qui intervient. C’est que l’envie est ailleurs et elle est surtout de vouloir tout faire pour faire monter le club en P1. On la prépare depuis qu’on sait qu’on ne sera pas champion en phase classique donc on est prêt."

"Depuis le début, notre objectif était de monter"

Même son de cloche à Saintes. Avec déjà neuf transferts signés pour la saison prochaine, dont dernièrement l’annonce de l’arrivée du joueur du RCS Brainois Bruno Baras, le club se prépare à passer dans la catégorie supérieure. "On est là où on voulait être. Depuis le début, notre objectif était de monter. Notre recrutement avait été organisé pour cette intention et celui qui suit permet déjà de renforcer les quelques éléments qui ont pêché cette saison", souligne Dorian Nizot, qui fera le déplacement au complet, à l’exception du milieu Dorian Clément, blessé aux ligaments croisés lors de la demi-finale contre Braine B.