Les Chaumontois ont gagné à Mélin puis à Huppaye sur des surfaces qui ne les avantageaient pas. "Dans la continuité de notre deuxième tour, on progresse et on prend confiance au fil des matches, et on n’a pas à rougir de ces deux prestations face à des adversaires qui ont passé tout le championnat dans le groupe de tête, signale Jean Paul Dos Santos (T1). On était motivé pour faire quelque chose de bien et on s’est battu pour continuer malgré la fatigue. Là, on espère aller au bout et si on monte, on l’assumera car les qualités sont là et les joueurs ont envie de prouver qu’ils peuvent le faire."

De leur côté, les Waterlootois, qui restent sur treize matches sans défaite, n’ont jamais caché leur volonté de monter. "On va tout donner pour aller jusqu’au bout, avance José Ngoyi (T1). Étant donné qu’on a un peu gâché notre saison en fin de premier tour, on voulait se rattraper et le bilan est bon jusqu’à présent. On ne connaît pas l’adversaire mais on est content d’évoluer sur un beau terrain synthétique car cela devrait avantager nos joueurs techniques. Je pense que ce sera un bon match de foot et il faudra mettre l’intensité nécessaire. On va travailler ça pour faire un bon résultat et on devrait être au complet (Garcie est incertain) avec le retour de Delhasse."

Pour Ronvau, ce sera une première à domicile depuis le 16 mars. "Je ne connais pas du tout Waterloo B mais il n’est pas là par hasard et ce club a toujours eu de bons jeunes, remarque Jean Paul Dos Santos. J’aurai le choix avec le retour de Schumacker puisque seul Baumans (opéré du genou cette semaine) est out. Les équipes de cette série jouant davantage au foot, cela pourrait nous convenir comme on l’avait vécu contre Wavre-Limal en plus d’y mettre le physique. On sera prudent malgré tout mais on ne devra pas calculer non plus."

Le vainqueur de ce duel brabançon wallon, qui jouera la finale en déplacement contre Kosova B ou Crossing B, sera quasiment assuré de la montée en P2 puisqu’un siège supplémentaire devrait se libérer suite à l’arrêt de Rebecq B.