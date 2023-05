Tubize-Braine jouera pour sa montée, l’Union Saint-Gilloise pour son maintien

Tout d’abord, et c’est sans doute là où finalement il réside le moins de suspense, il y a d’un côté les jeunes unionistes qui doivent encore acter leur maintien au sein de la D2. En ballottage favorable tout de même, avec quatre points d’avance sur Jette et Solières, qui demeurent encore leurs seuls concurrents dans la course au maintien, et avec encore seulement six points à attribuer, la mission maintien de l’Union B, qui en cas de défaite dimanche pourrait encore assurer son avenir en D2 lors de l’ultime journée face à Waremme, d’ores et déjà condamné, devrait s’avérer plus simple que celle des Tubiziens, en quête de la D1 Amateur.

Si les Jaune et Bleu ont encore leur sort entre leurs mains, la RUTB ne peut pas en dire autant et doit, quant à elle, s’en remettre aux résultats de l’UR Namur, qui avec un point d’avance à l’entame de cette avant-dernière journée de championnat, possède un avantage considérable sur Tubize-Braine.

Dans le chef de la RUTB et de son coach, Mohamed Bouhmidi, les choses sont claires, si ce week-end l’Union Namur ne perd pas de points et enchaîne une nouvelle victoire du côté de Stockay, les espoirs de rejoindre l’échelon supérieur sans passer par le tour final seront réduits à néant. "On doit être réaliste, nous n’avons aucun impact ou main mise sur les résultats de Namur. Ce serait donc très bête de se focaliser et dépenser de l’énergie sur ce sujet. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et faire le travail. Vu le classement avant ce match, nous avons davantage le rôle d’outsider. On doit vraiment espérer un faux pas de Namur ce week-end dans leur déplacement délicat à Stockay. Si Namur l’emporte ce week-end, je pense que nous pourrons faire une croix sur la montée directe et nous faire à l’idée que nous passerons par le tour final, ce qui représente encore quatre rencontres supplémentaires à disputer. Je vois mal Namur craquer chez eux à domicile lors de la dernière rencontre face à Solières, qui sera peut-être déjà condamné."

"On peut être certain que les jeunes joueurs de l’Union ne nous feront aucun cadeau"

Mais avant même de se préoccuper du résultat des Namurois, les Tubiziens devront se sortir du piège des jeunes unionistes, qui sur un petit terrain, qui plus est synthétique, peuvent s’avérer être des adversaires redoutables. "On peut être certain que les jeunes joueurs de l’Union ne nous feront aucun cadeau. Ils sont sans aucun doute très motivés à l’idée de jouer contre Tubize, surtout dans ce contexte et au vu des enjeux. On va devoir une fois encore nous dépasser, aller au feu et défendre notre cause pleinement. On reste sur un bon bilan de 12/12 qui doit nous mettre en confiance pour dimanche."

TUBIZE-BRAINE: De Bie, Debauque, Taroli, Tepe, Giusto, Pierret, Van Onsem, Delhaye, Patris, Migliore, Velasco, Garlito, El Omari, Bendriss.

Observations: Leite, Aarab et Lkoutbi sont blessés et donc indisponibles pour dimanche