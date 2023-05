À commencer par ce dimanche (16 h) contre les barragistes de P2A, Brussels City. Un voyage dans l’inconnu pour les hommes de Rénald Pansaerts. "On connaît le jeu bruxellois mais on ne connaît pas spécifiquement notre adversaire. Le fait qu’il y ait un match retour peut tout changer dans la mesure où on va se découvrir ce dimanche et on pourra prendre d’autres dispositions en réaction. Mais ce week-end, on est un peu dans l’inconnu."

La découverte n’est pas la seule incertitude qui inquiète l’entraîneur stéphanois. Depuis la fin de la saison, certains joueurs du noyau n’ont pas eu l’occasion de maintenir un rythme, estime Rénald Pansaerts. Une situation qui pourrait être difficile à gérer. "On est dans un esprit relativement positif. Bien qu’on sente quand même un certain stress. Ce qui est compliqué, c’est qu’on n’a pas su garder beaucoup de rythme depuis la fin de saison régulière. L’équipe en manque. Mais au niveau de la mentalité, on oscille entre le stress et l’espoir."

Mais le Stéphanois a plus d’un tour dans son sac. La saison fut difficile, mais l’équipe a plusieurs fois tenu tête aux cadors du championnat tout au long de la saison. "On a prouvé qu’on savait faire le jeu contre les grosses équipes. Tout est faisable, mais ça dépendra de l’état d’esprit. Le stress peut être handicapant. C’est pour ça que l’objectif cette semaine était de décompresser l’équipe tout en prenant conscience de l’importance de la rencontre", souligne le T1 Stéphanois, qui continuera quoi qu’il arrive son travail au sein du club la saison prochaine.