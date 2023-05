Rebecq veut et doit soigner sa copie jusqu’au bout

Tels des étudiants qui auraient déjà répondu correctement à plus de la moitié des questions, synonymes de réussite, il reste cependant deux questions auxquelles il est encore possible de bien répondre pour faire augmenter la moyenne de l’année.

C’est par cette métaphore que le coach rebecquois entend motiver ses troupes pour ce long déplacement. "On doit déjà soigner notre copie par rapport à ce qui a été fait la semaine dernière à Tubize, et se rattraper de ce jour sans complet. On a vraiment bien travaillé depuis plusieurs mois et ça, on ne peut pas nous le retirer. Cependant, j’aimerais que pour les deux dernières rencontres, on retrouve nos principes, on s’applique et qu’on prenne le maximum de points pour clôturer cette saison en beauté et aborder la suite des événements le cœur lége r."

REBECQ: Vandermeulen, Bovy, Kouame, Depotbecker, Cordaro, Bova, Camargo, Bagayoko, Contino, Lufimbu, Bailly, Henri. Mpumbulula, Shango, De Greef.

Observations: Devel, Demolie, Bagayoko et Delsanne sont blessés. Piret sera quant à lui absent pour ce déplacement. Vandermeulen est de retour de suspension.