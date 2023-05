Les Chastroises mériteraient ce petit point

Les Chastroises s’étaient inclinées 4-0 en terres bruxelloises il y a deux mois dans un match du premier tour qui avait été arrêté à la pause à cause du gel. "On avait livré un bon match et on s’était bien battu face à un adversaire qui avait aligné trois joueuses de Superleague dont Mariam Taloba qui avait inscrit trois buts sur les quatre. Heureusement, il n’y aura plus ce mélange puisque leur équipe première joue au même moment."

Donc, pourquoi ne pas aller chercher ce petit point derrière lequel la formation des XV Bonniers court depuis le 27 août face à un adversaire un peu démobilisé qui ne gagne plus depuis cinq matches ? "Si on n’a rien pris jusqu’ici, c’est qu’on ne devait rien prendre. Mais, je pense qu’on l’aurait mérité dans certains matches comme à Mons où l’on aurait même pu l’emporter. Anderlecht est une équipe qui joue bien au foot mais il ne m’avait pas effrayé, et la tâche n’est donc pas impossible. Je serais le plus heureux si on pouvait prendre quelque chose et je le souhaite pour les filles !"