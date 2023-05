Avis de chaleur ce dimanche sur et en dehors du terrain !

Qui est favori ? Faites vos jeux !

Le terrain

La rencontre aura lieu sur le synthétique brainois. Lasne-Ohain ayant battu son voisin à l’extérieur sur son synthétique le 6 novembre (0-2) alors que Genappe a fait de même sur la pelouse herbeuse lasnoise le 12 mars (1-2), c’est plutôt du 50/50 de l’aveu même des deux coachs. "Nous sommes habitués à notre surface mais nous sommes meilleurs sur herbe. Les deux équipes ont la même capacité d’adaptation", précise le T1 genappien Julien Darquenne.

La dynamique

Genappe a fini la saison en boulet de canon sur un 12/15 et a globalement bien maîtrisé son sujet face au Kosova dimanche dernier. La RULO a bouclé son exercice sur un timide 5/15 et a dû cravacher ferme pour venir à bout du Sporting Bruxelles. "Ils ont un léger avantage sur nous à ce niveau-là mais nous sommes conscients de la raison pour laquelle la fin de saison était comptablement moins bonne", explique le mentor lasnois Christophe Collaerts.

Les statistiques

Genappe a terminé meilleure attaque de la P1 (68 buts), seconde meilleure défense (32 buts) et possède en ses rangs les deux meilleurs artificiers de la série (25 roses pour Maistriaux et 24 pour Roulez). Lasne-Ohain a, quant à elle, terminé troisième meilleure attaque (62 buts), troisième meilleure défense (36 buts) et ses deux serials buteurs se nomment Charpentier et Laklia (11 buts chacun). Les chiffres plaident incontestablement en faveur des Jaune et Bleu. "C’est le mérite des joueurs d’avoir presté à un niveau élevé durant toute la saison. Les chiffres sont anecdotiques lors d’un tour final mais nous avons malgré tout un petit ascendant", justifie Julien Darquenne.

L’expérience

Genappe peut compter sur des éléments très expérimentés comme Fabry, Jonckheere, Becker, Pête, Roulez, Van Ophalvens ou encore Hannon. La moyenne d’âge de l’équipe tourne aux alentours de 29/30 ans alors qu’à la RULO, c’est plutôt 24/25 ans. "Ils ont plus d’expérience que nous, c’est certain et pour ce genre de rendez-vous, c’est un bonus indéniable", commente Christophe Collaerts.

En face, "on se méfie de leur fougue et de leur insouciance", tempère Julien Darquenne.

L’atmosphère

On le sait depuis de longues années, la RULO bénéfice d’un soutien de poids lors de ses rencontres grâce à son douzième homme. "Ils nous poussent et nous aident régulièrement à nous dépasser. On sait qu’ils seront en nombre demain et cela va clairement nous transcender", note le T1 lasnois.

Julien Darquenne s’attend à une ambiance surchauffée. "Il n’y a pas photo, Lasne-Ohain possède de fameux supporters mais nous aimons ce genre d’atmosphère, tant que cela reste dans les limites de la correction."

L’avenir

La projection collective lasnoise repose sur davantage de certitudes que celle du FC Genappe. "Pas mal de joueurs du noyau actuel ne seront plus des nôtres la saison prochaine mais nous avons confiance en tout le monde pour donner le meilleur sur le terrain. Cette montée est également un dernier défi pour certains", relate le coach genappien.

"À Lasne-Ohain, le ciment c’est la cohésion d’un groupe qui change très peu. Les gars veulent tous se battre pour un avenir commun", lance Christophe Collaerts.

Les qualités

Les styles de jeu sont différents mais les qualités se valent. "Nous aurons droit à un match engagé, tendu, fermé et comme les deux noyaux sont de force égale, je pense que cela risque de se jouer sur des détails", raconte Julien Darquenne.