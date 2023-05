"Morgane a grandi et joué dans des clubs français, à Nantes, Nice et Montbrison et surtout, en Ligue 1 à Hainaut Saint Amand, souligne le club brainois. Elle constituera un renfort de choix au centre de la raquette. De par sa taille et son physique, Morgane est capable de jouer face ou dos au panier, elle est très mobile et puissante et elle apportera à l’équipe un point de fixation intérieur et du rebond, mais également de la percussion et de l’adresse extérieure. Avec la Castors Braine Académie qui collectionne les succès, l’arrivée de jeunes joueuses belges déjà au Top concrétise la volonté de Castors Braine de développer ses racines en Belgique sur le long terme. Elles seront encadrées sur le terrain et en dehors pour assurer leur progression et celle du club."

C’est la troisième joueuse belge engagée, après les arrivées de Nastja Claessens et d’Ine Joris, sans compter la prolongation d’Emmeline Leblon.