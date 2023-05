Les cyclos ont rendez-vous à Chaumont ce dimanche 7/5

Alain Van Nieuwenhove, le président du club chaumontois, est ravi de se tourner vers le cyclotourisme avec une équipe d’encadrants plus motivée que jamais. Dorénavant, chaque dimanche matin, les amateurs de cyclisme se retrouvent pour des sorties dont la distance varie en fonction des participants et de la vitesse du groupe.

En plus, le RVCBC organisera ce dimanche 7 mai, au départ du Centre sportif André Docquier, une randonnée "Cyclotouriste" d’environ 40 kilomètres. Attention, le départ n’est pas libre, mais bien en groupe à 9 h. Le parcours emmènera les participants de Chaumont vers Gistoux par le Bois des Bovrées puis dans l’ordre via Corroy, Hévillers, Chastre, Walhain, Tourinnes-St-Lambert, Orbais, Opprebais, Incourt, Dongelbert, Lathuy, Mélin, Hapeau, Roux-Miroir, Longueville et Chaumont.