Le Speedy entame les play-off P1 ce samedi

Le club guibertin affronte Uccle Europe en demi-finale. Le coach pressent un duel équilibré: "On a confiance en nous, je pense que ce sera du 50-50 même si historiquement, le tour final nous a rarement porté chance. Sportivement, on sera privé de Grégoire Litt et de Pierre-Marie Tshima, tous les deux tracassés à des degrés divers au genou. On est capables du meilleur, parfois du pire mais mes gars ont l’expérience, ils savent gérer les moments chauds et ils apprécient les rencontres à enjeu."

Celle face à Uccle recèle peu de surprises. Le Speedy sera en terrain de connaissances avec des qualités et des aptitudes partagées de part et d’autre: "On se ressemble un peu dans le jeu avec des similitudes entre leur meneur Nocent et le nôtre Vriamont, des gars capables de percuter et de tirer. Aux ailes, Mbikay et Piron sont physiques et apprécient attaquer l’anneau. Il y a du poids à l’intérieur de part et d’autre. Le facteur X dans cette finale, ce sera la récupération entre les matchs, l’énergie et l’intensité qu’on sera capable de mettre et évidemment, le pourcentage de réussite aux tirs."

Selon leur mentor, les Brabançons sont loin d’être cuits au plan physique: "Non, nous ne sommes pas carbonisés. Le week-end passé, pour le dernier match de la phase classique, on est allé gagner de vingt points au Fresh Air avec huit rotations. Je vois aux entraînements également qu’on a encore du jus."

La seconde manche est planifiée mardi (20 h 30) au Centre Sportif Jean Moisse. "La mobilisation sera moins grande que pour la finale de la Coupe de Brabant parce qu’il y a les congés mais on aura un public décidé à nous pousser", ponctue Alex Sempels.

La belle éventuelle aurait lieu à Uccle (salle Jacques Van Offelen) le dimanche 14 mai.