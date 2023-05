La Belgian Cycling Ride, c’est samedi 6 mai à Tubize

Les participants auront le choix entre 50, 80 et 120 kilomètres. Le départ et l’arrivée se feront depuis le bâtiment fédéral de Belgian Cycling à Tubize. Le lieu idéal permettant de découvrir le paysage moins connu pour ce type d’activité et donc vallonné du Brabant wallon. "Que vous optiez pour les 50, 80 ou 120 kilomètres, les routes à circulation réduite ne cessent de monter et descendre. Ce sera une question de pousser, de souffrir, de doser et de persévérer, mais vous ne voudrez certainement pas rater cette randonnée", annoncent les organisateurs. Attention, pas de parking prévu sur le site mais il y a quelques parkings à proximité, sur la pelouse située devant le bâtiment fédéral, sous le pont et dans la rue latérale vers Lembeek, à 500 mètres du départ.

Les départs sont prévus entre 7 h 30 et 12h pour le 50 et le 80 km, et de 7 h 30 à 10 h pour les 120 bornes. Le PAF est de 6 euros pour les licenciés FCWB, Cycling Vlaanderen… et 8 euros pour les non-licenciés. Un ravitaillement est prévu pour le 50 et le 80, et deux pour les 120. Un service dépannage est prévu, ainsi qu’un parking à vélo surveillé.