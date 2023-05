Gianni Maren (Castors Braine) : "Cette plainte est un gros facteur de motivation pour nous !"

Avec une délégation composée par Gianni Maren, François Mathelart et Yvan Slangen, les Castors passaient ce vendredi soir à Jambes auprès des instances régionales. En cause, le dépôt de Réserves notifié par le club de Gembloux lors de la première manche. L’anneau et la planche ayant baissé de quelques centimètres, les arbitres décidèrent de déplacer la rencontre du terrain 3 au numéro 1. Le changement et sa durée n’ont pas été appréciés côté namurois. Le coach gembloutois aurait également acté dans sa plainte des dimensions non conformes entre le banc, le public et le terrain. Au final, la plainte a été jugée recevable mais non fondée. Braine mène donc 1-0. "Je vais me servir de cette plainte comme un gros élément de motivation pour mon équipe car, sportivement, on n’a pas volé le gain de la première manche. Ce qui est certain, c’est que la pression est à présent sur Gembloux", observe Gianni Maren.