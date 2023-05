Genappe ne peut déjà plus traîner en chemin

Il y a une différence de niveau – ce n’est pas une surprise – entre les équipes de nationale 1 et de nationale 2. Genappe en a fait les frais lundi dernier lors de la visite de Grimminge dans la cité du Lothier. Genappe a perdu 5-13 et n’a pas pris de point. "Grimminge n’a pas pu se maintenir en nationale 1 la saison dernière. Cette équipe aligne les mêmes joueurs cette saison en nationale 2. On a vu que cette formation nous était supérieure", signale Hector Tubiermont, délégué de la formation genapienne.