20 ans après, Denis Galerin brille à nouveau sur la piste

L’athlète s’est relancé depuis, mais sur route d’abord où il a rapidement retrouvé les podiums que ce soit sur le Challenge du Brabant wallon, du Challenge Delhalle ou pour tenter l’expérience des marathons. Mais depuis quelques mois, Denis Galerin est retourné à ses premiers amours, en s’affiliant au club du RIWA. Il s’est réaligné à des meetings sur piste ou des championnats, dans les catégories masters, avec un premier beau succès à la clé, une place de vice-champion de Belgique sur le 10 000 mètres, qui à peu de chose près, aurait pu se transformer en titre national. "C’est vrai que cela ne s’est joué à rien, enfin si à 84 centièmes de secondes, note l’athlète du RIWA. On s’est rapidement échappé en trio, pour finalement se disputer le podium. À cinq ou six tours de l’arrivée, nous sommes parvenus à ne plus former qu’un duo, et dans les derniers tours, j’ai tenté quelques accélérations. Aux abords de la dernière ligne droite, j’ai pensé avoir course gagnée, mais mon adversaire du jour est revenu comme une flèche pour me devancer quasiment à même la ligne. Même si j’ai pu ressentir un peu de frustration, je suis tout de même content avec cette deuxième place."

Maintenant en quatrième année master, et proche de la catégorie M40, Denis Galerin souhaite se consacrer davantage à la piste. "C’est vrai que c’est le fait d’être arrivé dans les catégories supérieures à celle des seniors qui m’a redonné l’envie d’aller me faire mal sur piste. Depuis deux ans déjà, je m’entraîne régulièrement sur piste et je prends part à certaines compétitions et championnats, ainsi qu’aux interclubs. À l’aube de mes 40 ans, j’ai envie de me donner les moyens de faire encore quelques beaux résultats dans mes premières années M40. J’aime la performance, et cela me plaît énormément de revivre et retrouver cette adrénaline de la piste."

Il sera au départ des 20 km de Bruxelles

Un retour sur tartan qui explique en grande partie les plus rares apparitions de Denis Galerin sur route. "Cette saison-ci, j’avais pourtant planifié de faire plus de route, mais le championnat de Belgique de 10 000 mètres et les interclubs qui arrivent m’ont poussé à prolonger ma saison de piste. Je ferai néanmoins les 20 km de Bruxelles dans quelques jours, et je prendrai encore part durant l’été aux différentes manches du Challenge Delhalle restantes."

C’est donc à un Denis Galerin de retour en grande forme auquel il faudra s’attendre cet été sur nos sentiers.