Marc Warnant débranche la prise sans regret

Pour l’intéressé, c’est un chapitre coaching long de dix-huit ans qui se referme. "Je suis sur un terrain de foot depuis que j’ai huit ans, précise ce responsable logistique en alimentation animale. J’ai fini de jouer à Pécrot quand j’en avais trente-huit et j’en suis devenu l’entraîneur avant de passer par Archennes, Folx-les-Caves, Orp, Huppaye une première fois, Chastre, les jeunes à Bossière et un retour à Huppaye après un break de trois ans. J’étais revenu pour jouer les premières places. La première année, on n’a joué que cinq matches à cause du Covid alors qu’on était en tête, et on vient de participer deux fois au tour final. Je pars donc en bonne conscience et l’esprit serein, et je débranche la prise sans regret. J’aurai passé de belles années dans le foot et celle-ci s’est bien déroulée grâce à mon T2, Laurent Moinil, à qui je dois beaucoup car c’est grâce à lui si on a gardé la tête hors de l’eau."

Notre interlocuteur est un peu déçu de voir de nombreux joueurs quitter Huppaye. "J’ai l’impression que certains gars s’en vont à regret. Et je peux comprendre les arguments du comité désireux de tourner la page de ces clubmen parfois un peu durs à gérer, mais ces décisions ont peut-être été prises un peu tôt et des deux côtés."

Un nouveau cycle pour le club

Le club, qui n’alignera plus qu’une seule P3, prépare la suite sans toutefois révéler la composition de son futur noyau. "On commence un nouveau cycle avec Gaëtan (Gramme, le nouveau T1) et on a déjà un groupe d’une vingtaine de joueurs, signale le président, Charles Notté. On continue notre boulot en interne et ce chiffre risque encore d’augmenter en sachant que certains éléments évolueront en réserve."