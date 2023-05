Malgré les péripéties, les coureurs ont rendez-vous à Orp ce dimanche 7 mai

C’est à Orp-Le-Grand ce dimanche 7 mai sous la bannière de l’Entente Cycliste de Wallonie que les coureurs se disputeront à nouveau la victoire en terre brabançonne, grâce à l’investissement de Jean-Paul Van Horebeek, bien motivé malgré les péripéties qui l’accable depuis quelques semaines. C’est que la zone prévue pour l’arrivée a vu des dispositifs de rétrécissements pour lutter contre la vitesse être installés. Imaginez donc le souci puisque la configuration des lieux ne permettait donc plus de pouvoir réaliser l’arrivée près des installations.

Après de multiples tractations, Jean-Paul Van Horebeek confirme: "La bonne nouvelle est tombée pour tous les coureurs qui participeront aux courses amateurs masters ECW 1.18.3, élites 2, élites 3, U23 et masters A, ainsi que le les masters B, C et D. Le rétrécissement placé non loin de la ligne d’arrivée est enlevé et les quelques petites réparations pour la sécurité des coureurs sont effectuées. Merci à l’administration communale d’Orp-Jauche pour leur compréhension."

Premier départ à 13 h, seconde course à 15 h. Toutes les formalités s’effectuent au terrain de football d’Orp-le-Grand.