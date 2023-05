Les Limalois ont mené 3-0 avant de laisser filer la victoire à Ramillies

À la mi-temps, les Limalois menaient 3-0 et semblaient filer vers un succès aisé. Mais à 10 minutes de la fin, alors que le marquoir indiquait 3-1, Franck Schildermans recevait un carton rouge du duo arbitral. À quatre contre cinq, les Limalois ne pouvaient résister au retour de leur adversaire (3-3). Et c’est finalement Shaab Ramillies qui arrachait la victoire aux tirs au but.

Une déception immense pour l’équipe de Wavre-Limal qui espérait retrouver la Nationale 1. "Ce match est frustrant et à l’image de la saison, confiait-on dans les rangs limalois. On était plus fort que Ramillies et on disputait l’un des plus beaux matchs de l’histoire du club avec un noyau exceptionnel. La carte rouge est très sévère, la jaune aurait semble-t-il été plus logique."

La déception d’un côté, la joie de l’autre… "Ce match a été arraché avec les tripes. Un groupe qui ne lâche jamais rien même dans les moments difficiles", a ainsi publié le Shaab Ramillies sur sa page Facebook.

Face à Jumet le 8 mai

Ramillies affrontera Boca Hermano Jumet (deuxième en Nationale 2A) ce lundi 8 mai à 21 h 15, toujours à Vilvorde, mais à l’EuroVolleyCenter cette fois.

Le vainqueur de ce duel reviendra au même endroit le lundi 15 mai pour affronter l’équipe liégeoise de Grâce-Hollogne, barragiste de Nationale 1.

Le gagnant montera ou restera parmi l’élite.