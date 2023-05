Les Brainoises en play-off pour surfer sur une superbe saison

Laurent François a envie de relativiser la défaite enregistrée à Boninne non sans avoir pointé les manquements: "Notre premier objectif, c’était les play-off et il est atteint. Notre second objectif était d’être classé le mieux possible dans l’optique de ce tour final, et c’est le cas. Oui, on aurait aimé rester invaincu mais nous sommes tombés face à une équipe qui a joué à du 200 à l’heure. À Boninne, on était dans le dur au second quart-temps et on n’a plus trouvé de ressources pour réagir. C’est une des premières fois de la saison où cela se produit et on n’a pas tellement bien respecté nos principes défensifs."

Pour ce premier match de play-off, le groupe brabançon retrouvera Maëva Febrissy mais sera privé de Clarice Marteau, qui s’est occasionnée une entorse en fin de match à Boninne. "Clarice est out pour les demi-finales. Il faudra voir l’évolution de sa blessure pour la suite."

Battu deux fois en phase régulière, Mons viendra en outsider à la salle André Renaud. Laurent François préface la rencontre: "Je persiste à penser que notre plus gros ennemi, c’est nous-mêmes. J’ai envie qu’on concrétise les belles choses qu’on a montrées. Je souhaite qu’on fasse preuve d’intensité pendant quarante minutes. On a battu deux fois Mons mais les deux fois, on a été accroché. On a l’avantage psychologique mais c’est une équipe plus routinière que la nôtre."