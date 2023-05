L’ASUB Waterloo n’a pas su gérer la pression

Un échec pour les Waterlootois qui espéraient se mêler à la lutte pour le titre. "Au niveau de la phase régulière, le bilan est bon car on est monté en puissance, le groupe a été présent et les jeunes ont démontré qu’ils ont les capacités pour y être. Mais on a du mal à être performant durant toute une saison, on est battu deux fois par Dendermonde et Soignies, une fois par La Hulpe et le Kituro en championnat. On est capable de marquer un essai puis de se trouer dans nos vingt-deux. Cette élimination est peut-être un mal pour un bien car cela veut dire qu’on est encore trop jeune et qu’on a encore besoin de grandir."

Le coach français sera toujours à la barre la saison prochaine. "J’ai donné mon accord il y a quinze jours. Le club est toujours en apprentissage mais il va falloir durcir le projet pôle d’excellence pour gagner ces matches importants à l’avenir."

Pas mauvais en Régionale 1

La saison est aussi terminée pour l’ASUB 3, septième en Régionale 1, qui s’est incliné le week-end passé en demi-finale de la Coupe régionale face au Kituro 3 (R2): 14-24. "À l’image du club et de la saison, il y avait les capacités mais on s’est fait déjouer parce qu’on n’a pas su gérer la pression. Je qualifierais cette équipe tremplin, composée de pas mal de jeunes, de cyclique: on a parfois eu du mal à avoir une équipe complète car il y a là des personnes qui mettent le plaisir avant la compétition. Cela dit, on a bien terminé avec quatre victoires sur nos cinq derniers matches de championnat, et ce n’est donc pas une mauvaise saison."