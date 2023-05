La bonne surprise signée Nicolas Mathieu, en enduro

Nicolas Mathieu, un nom mis sur le devant de la scène belge et étrangère il y a quelques années de par ses performances en DH (Down Hill). Les années passent mais le Wavrien n’en reste pas moins performant si ce n’est que, ces dernières années, la DH s’est essoufflée en Belgique, remplacée dorénavant par l’enduro. "Cela ne fait que trois ans que je fais de l’enduro, confie Nicolas. C’est forcément différent pour moi, plus physique bien sûr, mais j’y trouve aussi beaucoup de plaisir. Je trouve mes marques et cette saison, j’ai décidé de m’y investir avec cette coupe de Belgique."