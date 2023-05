Ce mercredi, à 21 h, au Chenois, Waterloo reçoit l’équipe liégeoise de Belleflamme (la manche retour est programmée ce vendredi à 21 h). Celle-là même qui avait tenu en échec les Waterlootois sur leur propre parquet en février dernier (65-82). "C’est une équipe difficile à jouer, confirme Sébastien Dufour. Elle joue dur et avec beaucoup d’enthousiasme. Et puis, elle peut compter sur l’apport de deux excellents joueurs que sont Charly Bernard qui a déjà évolué par le passé à Waterloo et qui sait tout faire et le jeune Julien Mathy qui évoluera à Limburg la saison prochaine."

Deuxième meilleure attaque de la série avec 2153 points marqués en 26 rencontres, soit une moyenne de 83 points par match, Belleflamme peut vite s’enflammer. "La clé du match sera le contrôle du rebond et le un contre un, poursuit le coach waterlootois. Cela va se jouer sur des détails et dans ces play-off, tout le monde veut battre tout le monde. C’est un nouveau championnat qui commence."

Waterloo, qui a demandé sa licence pour la TDM2, jouera sa carte jusqu’au bout. "Il y a un titre à aller chercher. C’est super excitant et la motivation est toujours décuplée dans ces moments-là. Que la meilleure équipe gagne", conclut le coach Dufour.