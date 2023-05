Quarts temps: 23-13, 24-20, 16-14, 19-17

WATERLOO: Schick 5, D’Hose A 13, Vlaeminck 7, Vancampenhout 13, Maeter 4, Delbrassinne 9, D’Hose R 16, Kabangu 2, Careme 2, Busselen 11.

Belle entrée en matière des Waterlootois dans cette première manche des demi-finales des play-off de Régionale 1. En mettant la pression d’entrée sur l’adversaire liégeois (et sa redoutable distribution à l’image de Julien Mathy), Waterloo a assis sa domination. Les Brabançons ont remporté les quatre quarts, un signe du sérieux et de la rigueur dont ils ont fait preuve tout du long. Sur une voie royale à 23-13, Waterloo via 7 unités de l’intérieur Busselen et des triples de Schick et Vancampenhout s’envolera 47-33 à la mi-temps. Vlaeminck insistera à la reprise mettant le RWB à +16 (63-47). Belleflamme ne reviendra plus lors des dix dernières minutes.

Le succès est défensif puisque les Waterlootois limitent Belleflamme sous les 65 points mais il est aussi collectif et marqué par la discipline collective avec une balle qui a bien circulé en attaque, des offensives qui ont varié en fonction des systèmes et un danger présent à tous les postes. Waterloo l’emporte donc après une prestation d’ensemble remarquée. C’est en position de force que les Waterlootois se rendent ce vendredi (21 h) à Belleflamme. Une belle éventuelle aurait lieu à Waterloo le mercredi 10 mai.