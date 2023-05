Patience et expérience, les deux atouts brainois pour les play-off

Gembloux, au cours de la saison régulière, ce sont 17 victoires et 9 défaites. Avec 2057 points, c’est la deuxième meilleure attaque du championnat derrière Castors Braine, avec une moyenne de 79 points marqués. Par contre, Gembloux n’est que la cinquième défense de la phase classique avec 68 points encaissés. Castors Braine est la meilleure défense avec seulement 1568 paniers encaissés soit à peine 60 points par match. "Gembloux est une équipe qui tourne avec six gars très costauds. Il y a du jeu inside et il y a surtout Arthur Reconnu en périphérie qui bombarde à 3 points. Il est certainement dans le Top 3 des meilleurs marqueurs de la série. Gembloux a vraiment des atouts à faire valoir."

Les Brainois ont chaque fois eu le dessus en phase classique, mais Gembloux lui a donné pas mal de fil à retordre. Gianni Maren a bien décortiqué les points forts de son adversaire. "Quand Gembloux est venu chez nous, il y a une quinzaine de jours, nous avons quand même encaissé 7 shoots à 3 points. On sait donc que c’est une équipe redoutable en périphérie. Notre but sera de contester au maximum leurs tentatives pour les empêcher de développer ce jeu en périphérie. D’un autre côté, Gembloux sait alterner les défenses. Nous devrons donc bien faire circuler le ballon pour trouver les bonnes options. Il faudra être patients et ne pas jouer nos options trop rapidement. Mais rien ne sert de se mettre la pression, non plus."

La confiance au top

En terminant invaincus de la phase classique, les Brainois n’ont rien lâché à leur adversaire. Ils abordent donc ces play-off en pleine confiance. "Nous avons dominé le championnat. Nous avons prouvé que nous étions capables de battre tout le monde et surtout de rester constants et performants pendant 26 matches, confirme le mentor de Castors Braine. En play-off, on remet les compteurs à zéro. Mais on garde la confiance et tout ce que l’on a accumulé comme expérience pendant ce championnat. Maintenant, il y a au moins quatre matches à aller chercher, éventuellement six. En play-off, tout est possible."

Lors de son seul entraînement de la semaine, lundi soir, Gianni Maren a délivré ce message à ses joueurs: "Ce n’est pas le moment de se mettre de la pression ou de jouer un autre jeu que le nôtre. Laissons venir les choses. Nous avons travaillé dur pendant neuf mois et demi pour ce moment. C’est le moment de récolter les fruits de notre travail. Il va falloir donner encore plus que ce qu’on a déjà donné pendant 26 matchs. Ce sont les play-off où plus rien ne compte si ce n’est la volonté de montrer que nous ne sommes pas là par hasard."

L’autre demi-finale oppose Mons Hainaut à Aubel.