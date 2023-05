Martin Lechien rejoint la ligue A de Waremme

En deux saisons, il est passé de la nationale 3 de Guibertin à la ligue A de Waremme. "Mon passage à Waremme me permet de faire un nouveau pas en avant. C’est une chouette opportunité. Je m’entraînerai deux fois à Nivelles et deux fois à Waremme. C’est dingue de me retrouver en ligue A. Je vais me retrouver aux côtés de joueurs tels que Seppe Baeten ou encore Kevin Klinkenberg. Je connais Tijl Van Looveren que je côtoie en équipe nationale et un peu Pierre Perin. J’ai hâte que la saison débute", lance le joueur.

Celui-ci devra toutefois patienter quelque peu. Le championnat de ligue A ne reprend qu’au mois d’octobre. Entretemps, son attention sera retenue par l’équipe nationale U19. "Nous avons trois rendez-vous: les Jeux olympiques de la jeunesse, les championnats du monde et les championnats d’Europe de l’Ouest. On reprend en juin. Je vais devoir anticiper d’une semaine mes examens. J’ai le statut de sportif de haut niveau, dès lors j’ai des facilités pour aménager les horaires de mes examens. Le volley-ball c’est bien, mais je ne tiens pas à gâcher ma rhéto", indique-t-il sagement.