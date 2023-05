La perf’ de Lauryne Van Laeken aux championnats de Belgique de contre-la-montre

Une course qui a été préparée dans le cadre d’une mise en condition générale. Le parcours de Waregem était constitué de deux tours de 11,5 kilomètres, un tracé relativement plat, avec deux ponts et beaucoup de vent ! "J’ai vraiment bien apprécié le parcours, confiait la Chaumontoise à l’arrivée. Ce n’est pas trop vallonné, donc pour mon gabarit, c’était top. J’ai commencé ma préparation en octobre. J’ai mis l’accent sur le contre-la-montre depuis quelques semaines mais sans que ça soit un objectif dans ma saison d’été. J’ai gardé un volume de natation assez conséquent, on avait dû calmer la course à pied suite à une blessure au genou. Je suis donc arrivée là-bas la veille pour faire une reconnaissance avec mon copain."

Le jour même, Lauryne a de suite senti qu’elle avait de bonnes sensations dès l’échauffement. "J’ai été aussi chouchoutée par mes parents et le staff de la FCWB. Je finis à une belle septième place. Pour moi, c’est une superbe performance vu la préparation, mais aussi au vu du niveau des filles continentales devant moi."

Lauryne a donc brillé une nouvelle fois sur un contre-la-montre. "Un effort en contre-la-montre, on joue avec la limite car il faut savoir gérer son effort sur deux tours mais tout en étant à bloc. Les sensations sur le contre-la-montre, c’est avoir mal aux jambes pendant toute la course, mais réussir à ne pas se mettre dans le rouge pour ne pas craquer dans le deuxième tour. Pour donner un exemple, je suis à 193 de pulsations (bpm) en moyenne et 199 de maximum sur la course qui dure 34 minutes…"

Lauryne n’est pas une grimpeuse et elle n’aime pas monter des cols en compétition. "J’aime le plat, le vent, et pouvoir pousser et sentir cette sensation de vi tesse. Ici, les deux ponts à monter étaient relativement courts, je pouvais les monter en puissance, donc j’aimais bien."

Aux championnats d’Europe Sprint

Pour la Chaumontoise, jongler avec entraînements et cours à l’université n’est pas facile. "Mais mon coach fait ça au mieux. Il optimise mes entraînements et adapte chaque jour s’il le faut."

La suite de la saison sera focus sur le triathlon, avec ce samedi les championnats de Belgique par équipe. Ensuite, une manche de T3 series, et enfin son objectif principal, les championnats d’Europe Sprint en catégorie d’âge 20-24 ans. "C’est le planning prévu jusqu’au début du mois de juin. Ensuite, ce sera mes examens, le championnat de Belgique contre-la-montre Élite et le championnat francophone de triathlon fin juin. Pour juillet, il y aura une date importante : c’est celle des championnats du monde de triathlon, les 15 et 16 juillet."