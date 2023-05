D3A ACFF: Braine doit revoir sa copie à tous les niveaux

Épuisés physiquement et moralement

Au niveau des joueurs, "on a connu pas mal de circonstances inexplicables cette saison mais on fait le nécessaire pour garder Braine en D3, indique le capitaine, Ralph Samutondo. Cela dit, on est tous fatigués moralement et physiquement, et on est content que ce soit fini. Là, il faut aller de l’avant tous ensemble pour faire mieux l’année prochaine. Personnellement, j’aspire à un vrai projet sportif car cela fait deux ans que je suis là et qu’on joue le bas."

Une nouvelle dynamique se met en place. "L’arrivée de Claudio Mariella (nouveau président, NDLR) est une très bonne chose car il est jeune et ambitieux, et je vais l’accompagner un temps pour lui laisser ce que j’ai construit, poursuit Henri Pensis. Ne sachant pas si on serait en D3 ou en P1, on n’a parlé avec personne et on va à présent rencontrer staff et joueurs pour officialiser les choses à tous les niveaux. Le noyau sera plus jeune avec certains éléments qui vont recevoir leur chance. On serait bête de ne pas le faire par rapport au potentiel qu’on a et une P2 qui a participé au tour final deux années de suite."

Teirlinckx et Schallon (Auderghem), Chalon et Aragon (Gosselies), Kimbaloula (Belœil) et Coulibaly (Rebecq) s’en vont.