D3 ACFF: Olivier Suray n’est plus le coach de Braine

Après un premier passage de trois ans et demi entre 2016 et 2019 avec à la clé une Coupe du Brabant et une montée en D3, Olivier Suray était revenu au stade Gaston Reiff fin octobre 2021 en remplacement de Pascal Pilotte, réussissant à éviter une première fois la relégation.

Reste à savoir qui lui succédera à la tête du RCSB. "Aucune décision n’a encore été prise à ce sujet car on a voulu être gentleman et attendre d’être rassuré sur notre sort avant d’entamer les discussions en vue de la saison prochaine, que ce soit au niveau du staff et des joueurs. On a déjà quelques touches et on va rencontrer des gens mais il n’y a rien de concret pour l’instant", précise Henri Pensis.