Quarts temps: 11-18, 21-15, 20-11, 16-14.

BRAINE: DOMBRET 1, Bonacorsi 7, KAMINSKI 10, Fontaine 5, Van Cabeke 3, Tchatchou, Farricelli 5, SZYLKROT 16, BELLEMANS 10, Depaepe (-), Dupont, SCHWARTZ 11.

GEMBLOUX: RECONNU 7, CARRETTA 7, VANDEWALLE7, MARCHAL D. 8, MARCHAL Y. 9, Deblire 5, Saillez, Robin, Lox 6, Seki Kandi 8, Mestrez.

La partie a démarré avec un quart d’heure de retard. L’anneau où s’échauffait l’équipe gembloutoise ayant perdu quelque hauteur, la direction arbitrale décida de jouer sur un autre terrain.

Le match n’avait donc pas commencé que le coach adverse Mesureur avait déjà posé ses réserves sur la carte électronique. En cause du côté namurois, le délai imparti pour changer de terrain et la distance non-réglementaire entre les bancs, la table et le public. La plainte sera jugée ce jeudi soir auprès des instances régionales.

À part cela, il y a eu match et domination gembloutoise sous les anneaux. Supérieur au rebond et en un contre un, Gembloux s’est échappé à 12-24 (12e). Peu en réussite à distance et auteurs d’un trop grand nombre de déchets avec des pertes de balle et des lancers galvaudés, les Castors s’arrachaient défensivement pour revenir à 32-33 (20e).

Les Castors, via Szylkrot et Bellemans, avaient équilibré la balance au rebond. Ils allaient complètement dominer dans les airs au second acte.

Bien aidés par la grinta défensive des Bonacorsi et Farricelli, les Brabançons profitaient de leurs nombreuses rotations pour imposer leur rythme et fatiguer l’adversaire. Toujours aussi précieux, Szylkrot permettait aux Brabançons de mener 52-44 aux trois quarts de la rencontre.

Les Castors peinaient toujours autant aux 6,75m mais trouvaient des solutions en pénétration. Ils démarraient le dernier quart temps par un 7-0 qui les plaçait idéalement à 59-44 (34e). Sans l’impression de vouloir revenir, l’athlétique Gembloux avec l’efficace Yannick Marchal restait dans le sillage brainois (61-51 à la 38e) mais ne parvenait pas à prendre le dessus.

La seconde manche a lieu ce dimanche (17 h 30) à Gemboux.