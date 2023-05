NIL-SAINT-VINCENT: Sam Janssens, Jérôme Sauvenière, Raphaël Ghislain, Cédric Sauvenière, Philippe Janssens.

PÉCROT: Loïc Page, (10-4 Clovis Colard), Mathias Vanbever, Lucas Vanbever, Martin Nevers, Naoufel Messaoudi.

Ce derby pour ouvrir la saison en régionale 2 avait attiré une centaine de spectateurs à Nil-Saint-Vincent dont une bonne délégation de visiteurs.

Nil s’alignait sans Sébastien Staumont, en vacances et Laurent Wauquier, blessé. "Laurent devrait revenir le week-end prochain. Cela nous permettra d’avoir des solutions de rechange", indiquait le président-joueur, Raphaël Ghislain.

Nil-Saint-Vincent et Gilly favoris

Les Nilois font partie des équipes favorites de la série, avec Gilly. Les deux équipes alignent d’anciens joueurs qui ont connu des niveaux bien plus élevés. Nil-Saint-Vincent avait donc beaucoup plus d’expérience que Pécrot si l’on excepte en devanture, où Sam Janssens et Jérôme Sauvenière jouaient avec leur père. "Je n’étais pas contre de donner la place au petit-milieu à l’un des deux jeunes. Mais ceux-ci, sans doute impressionnés par la présence d’un nombreux public, ont préféré s’aligner à corde", poursuivait Raphaël Ghislain.

Pécrot a tenté de résister mais au repos, sifflé à 6-2 en raison de la pluie, les visités avaient déjà fait la différence. "Nous devions aller chercher Philippe Janssens au fond, mais ce n’était pas évident. Martin Nevers a très bien joué au grand-milieu. Naoufel Messaoudi a eu des soucis en début de rencontre au fond. Il s’est amélioré en deuxième période. Nous avons surtout pêché dans les petits coups. Nous avons commis des erreurs de jeunesse", soulignait Francis Vanbever, le président de Pécrot.

Nil-Saint-Vincent s’est imposé sans se montrer impressionnant. "Nous avons remis nos balles, sans faire d’extra. Nous avons joué sur la régularité. Malgré le score, la rencontre a été assez équilibrée. Nous avons mieux géré les moments clés de la rencontre. Pécrot méritait plus que quatre jeux."