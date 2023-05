P2B: Sept nouveaux noms et tous les postes dédoublés à La Hulpe

Une dynamique assez jeune, avec l’arrivée d’au moins six joueurs de moins de 23 ans. À commencer par le transfert du défenseur central Loïc Van Poppel et de l’ailier droit Samba Ndione, du Crossing Schaerbeek, mais aussi d’un milieu en provenance des U21 de l’Hesperangl, en D1 Luxembourgeoise, Aboudramane Bah.

Le club a aussi pêché dans le championnat de P2B en accueillant Amani Kikassa, milieu défensif du Stéphanois, et Romain Vanhole, numéro 9 d’Auderghem cette saison pour le titre. À noter aussi l’arrivée d’Haïlé Braima Bangura en provenance d’Etterbeek et de l’expérimenté Nasraddine Gasmi, joueur de flanc pour Beersel Drogenbos.

Toujours dans un travail de post-formation, le club compte bien accompagner et encadrer les jeunes tout au long de la saison, avec l’aide des cadres. "On a fait une bonne pub avec les jeunes cette année-ci. L’arrivée de ces jeunes talents est en quelque sorte un bon retour de manivelles. Ils viennent parce qu’ils sont persuadés du projet et ça, c’est déjà quelque chose !", souligne Jonathan Cabron.

Un travail dans la continuité de la dernière saison donc, avec une ambition d’au moins faire mieux. "La dynamique reste la même et donc l’objectif reste le même aussi, qui est de prendre un maximum de points et de prendre du plaisir. Maintenant, c’est sûr qu’on veut faire mieux que la saison dernière. On fera ce qu’il faut pour essayer d’embêter encore tout le monde cette année-ci. On est paré à rester coller dans les quatre, cinq premiers, ça, c’est sûr."