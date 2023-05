P2B: Braine B et Ophain entre déception et frustration

Braine termine donc sa saison la tête haute "et sur un bilan très positif. On reste tout de même sur treize matches sans défaite et vu l’âge de mes joueurs et ce qu’ils ont montré, ce n’est que du positif. Il est clair que j’ai dans mon équipe des gamins qui n’ont plus rien à faire en P2 tant ils ont bien progressé."

Plusieurs joueurs seront d’ailleurs appelés dans le noyau de la D3 la saison prochaine "et ceux qui vont rester deviendront les meneurs en P2 pour encadrer les U19 et U17 qui vont monter."

Au RCS Brainois, on ne veut pas changer une formule qui gagne. "Il faut que dans trois ans, le noyau de la D3 soit composé à 80% de joueurs issus de l’école des jeunes. J’ai vu le match de la D3 contre Jodoigne avant le nôtre dimanche et même si nous sommes en fin de saison, des jeunes de chez moi peuvent se retrouver dans ce genre de rencontre."

Un petit regret malgré tout, celui de ne pas voir la P2 du club accéder à la P1. "La saison dernière, on est éliminés 3-2 à Waterloo alors qu’on menait 0-2 et cette saison, Saintes nous bat aux penaltys. Il ne manque pas grand-chose et ce serait bien de passer une étape", termine Axel Smeets qui ne sera plus l’entraîneur de la P2 la saison prochaine. Son successeur n’est pas encore connu.

La bête est réveillée à Ophain

Deuxième équipe éliminée du tour final, Ophain peut aussi nourrir des regrets. "Je n’en veux certainement pas à Waterloo qui s’est montré correct et respectueux mais c’est un arbitrage catastrophique qui me frustre, regrette Romuald Lecocq. Quand je vois un arbitre qui commente le statut des joueurs avant le match et qui like après un article mettant en évidence l’élimination d’Ophain, ce manque de partialité me dérange."

Frustré, le coach était surtout "triste pour mes joueurs par rapport à ce qu’ils ont montré et il me faudra bien une semaine pour le digérer car je suis convaincu qu’Ophain pouvait créer la sensation dans ce tour final."

Maintenant, cette défaite en demi-finale du tour final ne doit pas noircir une grosse saison d’Ophain. "On termine le championnat avec 60 points alors qu’on en avait 40 un an plus tôt. L’évolution est belle."

Et elle devrait se poursuivre la saison prochaine vu les gros transferts déjà annoncés par le club. Ophain sera attendu à la reprise du championnat. "J’aurai un effectif ultra compétitif composé de 19 joueurs et 2 gardiens. On ne pourra pas se cacher, d’autant plus que la bête est réveillée."