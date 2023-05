Mini Excel – Shaab Ramilies: à qui la 2e place ?

Vingt ans plus tard, Mini Excel pourrait bien retrouver la Nationale 1 du côté de la Ligue. Mais rien n’est plus comme avant. "Je suis perplexe au niveau de l’évolution du foot en salle qui perd de son intérêt, et certainement depuis la création de l’Union belge. Nous, on est bien à la Ligue mais ce n’est plus comme avant. Monter serait bien mais ce n’est pas une nécessité."

Pour Shaab, "on est la bonne surprise de cette saison puisque l’on vient de monter en N2, rappelle Angelo Lentini. On a d’abord pris la température puis on s’est rendu compte du niveau de la série et qu’il y avait quelque chose à faire. Vu la situation, monter est devenu un objectif et on aimerait aller au bout."

Pour que ce soit le cas, il reste deux étapes à franchir pour les deux équipes: battre l’autre club du BW lors du test-match de ce mercredi soir puis se défaire du deuxième classé de l’autre série (Jumet) quelques jours plus tard. "On avait gagné 4-6 à Shaab puis ils étaient venus gagner 1-2 chez nous mais on les avait dominés, se souvient Yves Lauwers. Logiquement, ils sont à notre portée. On devrait avoir une équipe complète et on jouera pour la gagne et pour tenter de monter."

Du côté de Shaab Ramillies, "on va avoir droit à un match 100% BW que l’on attend tous, assure Angelo Lentini. On se connaît et cela s’annonce bien, même si nous serons privés de Klompkes, un pion important de l’équipe. Mais on a tout ce qu’il faut pour aller au bout. Les deux équipes ont leurs qualités, ce sera du 50/50, et cela va se jouer sur des détails et au mental. On a déjà eu l’occasion de jouer à deux reprises dans la salle de Vilvorde et le contexte est excitant."