Après une victoire au Cross de Bousval, c’est au VTT d’Houffalize cette fois que l’Ottintoise a brillé. "J’avais envie de faire les trois épreuves. C’est une manière de rentabiliser mon déplacement et puis, de faire un défi différent. Il a fallu gérer l’effort avec chaque fois à l’esprit qu’il y avait une autre course qui m’attendait. J’ai plutôt bien dosé les dépenses d’énergie. Je suis ravie de ma seconde place le samedi au Roc d’Ardenne et le dimanche, je finis meilleure belge alors qu’il y avait un sacré niveau. Je dois dire que pour le dernier jour, le démarrage était assez difficile pour les jambes… et lors des derniers kilomètres, j’ai bien senti la fatigue accumulée lors de ces trois épreuves d’affilée. De quoi remporter le classement général, ce qui est la cerise sur le gâteau."

Durant ces trois jours, au contraire de ses adversaires, Maya a plutôt apprécié la boue. "C’était un avantage pour moi, c’est vrai. Je me sentais particulièrement à l’aise."

À présent, place à la récupération. "Je vise à présent les chemins du soleil dans trois semaines, en France. C’est un gros objectif mais avant cela, j’ai envie de me faire plaisir en me rendant à Eupen pour la 3 Nations cup, un XCO, avec une distance plus courte mais c’est surtout pour faire de la technique et voir où j’en suis."

Ensuite, il sera temps de se tourner vers les X-Terra, mélange de VTT et course à pied plutôt typé trail.