De Bie a fêté sa 100e à Tubize par une victoire

Avec une mise à l’honneur en début de rencontre devant plus de 2 000 personnes, une clean sheet et une victoire face aux voisins rebecquois, Thomas De Bie retiendra certainement la date du 29 avril 2023. "Avant de penser au bel hommage que j’ai reçu, la première image qui me vient en tête, c’est de voir les tribunes du stade Leburton avec autant de monde. Cela faisait quelques années que cela n’était pas arrivé et voir plus de 2 000 personnes venir nous soutenir, c’est juste incroyable. On peut clairement parler de soirée parfaite dans mon cas. Je suis très touché par l’hommage reçu pour ma 100e rencontre, devant toute ma famille et mes amis présents dans les tribunes, et surtout très fier et heureux de voir la prestation de mes coéquipiers. C’est grâce à eux aussi que cette soirée fût aussi belle pour moi. On savait que face à Rebecq, ce ne serait pas simple, comme à chaque fois dans ce genre de derby, mais nous avons réussi à rapidement nous faciliter la tâche, ce qui m’a permis de pouvoir pleinement profiter de ma soirée."

Une centième avec les couleurs tubiziennes et une série en cours que Thomas De Bie entend bien faire perdurer en D1 Amateur la saison prochaine. Toujours en course dans un sprint final et un duel à distance qui les oppose à l’UR Namur, il restera à la RUTB deux finales à disputer. L’une face à l’Union le week-end prochain et l’autre contre Meux dans quinze jours, le tout en espérant un faux pas de Namur lors de son déplacement à Stockay ou lors de la réception de Solières, afin de gommer l’écart d’un point au classement en faveur des Namurois. "On sait ce qu’il nous reste à faire", avançait Thomas De Bie, avant de poursuivre : "Nous devons gagner les deux rencontres restantes pour n’avoir aucun regret, et c’est à ce moment-là que nous ferons les comptes. Tout le groupe, toute l’équipe et tout le club souhaitent cette montée. On a encore une chance de pouvoir le faire sans devoir passer par le tour final, mais pour cela on doit aussi espérer que Namur se fasse accrocher."