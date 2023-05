Bon départ pour Tourinnes-la-Grosse

En régionale 3C, Bousval A s’est incliné 13-8 à Saint-Marc. "Nous avons éprouvé quelques difficultés à nous adapter au tamis et donc à éviter les frappeurs adverses. Nos adversaires étaient un peu plus forts que nous. Après 4-1, Benjamin Clarambaux et Arnaud Roulet ont élevé leur niveau au rectangle", constatait le président Michaël Denuit.

Bousval B a pris un point (13-10) à Grand-Leez. "C’est un excellent début pour cette nouvelle équipe. Nous avons aligné Benoît Balestrie au grand-milieu."