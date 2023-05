"Berti" n’entraînera plus les gardiens de Jodoigne

À une bonne nouvelle ce week-end avec le maintien de la RAS Jodoigne en D3 ACFF est venu s’ajouter une mauvaise nouvelle puisque Luc Bertrand a décidé de quitter son poste d’entraîneur des gardiens qui lui demandait pas mal de temps. Arrivé de Piétrain à Jodoigne et actif à la Cabouse depuis une trentaine d’années comme joueur puis comme entraîneur (T2 et gardiens) mais également deux saisons comme comitard, "Berti" aura tout connu au club, de la P4 à la D3. Il veut maintenant consacrer plus de temps à sa vie familiale.