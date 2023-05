Quarts temps: 23-20/23-17/25-14/19-13

WATERLOO: Dhose A. 3, Vlaeminck 18 (2x3), Maeter 10 (2x3), Delbrassine 16 (1x3), Dhose R. 6, Careme 14 (2x2), Busselen 11 (1x3), Schick 0, Vancampenhout 8 (1x3), Kabangu 3.

En cas de victoire ce week-end, les hommes du coach Dufour prenaient l’avantage du terrain pour l’ensemble des play-off, et ce, peu importe l’adversaire rencontré.

Esneux n’avait plus rien à gagner, mais montrait ses intentions de ne rien vouloir offrir à son adversaire du soir dès l’entame du match. Malgré un peu de nervosité, c’est lentement mais sûrement que les locaux allaient prendre le contrôle du match dans cette partie. Constants en attaques, c’est défensivement que l’étau allait se refermer, au fur et à mesure des quarts temps, sur l’attaque liégeoise: 20 points encaissés, puis 17, 14 et 13 pour un clinic défensif en seconde mi-temps.

Les nombreux ballons perdus allaient être compensés par ce rideau de fer, mais aussi par un jeu collectif efficace, pour finalement s’en sortir avec un ratio passes décisives/pertes de balles positif (21 à 18).

C’est donc logiquement que la 18e victoire de la saison régulière allait revenir à ce groupe waterlootois et cela après avoir déjà remporté la Coupe AWBB, et qui se voit entamer les play-off en tant que leader, suite au retrait annoncé de Waremme.

Pour cette demi-finale, Waterloo affrontera Belleflamme, un adversaire qui a posé pas mal de problème aux Brabançons lors de la saison avec un différentiel de point positif pour les Liégeois, mais surtout un avantage du terrain qui ne s’est pas vu respecté, chacune des équipes allant l’emporter chez l’adversaire. Premier match ce mercredi 3 mai à 21h au Chenois.