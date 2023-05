Un test-match entre Mini Excel et Shaab Ramillies

À égalité de points et de victoires, Mini Excel Wavre-Limal, Shaab Ramillies et Inter Namêche avaient tout à gagner – et à perdre – lors de leur dernière rencontre, un dernier cas de figure qui s’est produit pur Namêche, battu 6-2 à Verviers.

De leur côté, Shaab Ramilles et Mini Excel ont fait le job en battant BF Dinant et Kraainem. "On l’emporte 6-2 et le score n’est pas forcé, remarque Yves Lauwers, responsable du club wavrien. Leur gardien a disputé un solide match. On menait déjà 4-0 au repos et on peut parler d’un dernier match sans histoire."

Mini Excel a donc assuré sa deuxième place, mais Shaab Ramillies aussi en prenant la mesure 5-3 de BF Dinant.

Shaab s’est fait peur

Ici aussi, la cause était entendue avec un score de 4-0 à la pause. Mais que la reprise fut laborieuse. Dinant est revenu à 4-1 avant de frapper à deux reprises sur le cadre tout en se heurtant à un grand gardien. Shaab avait perdu son jeu et se retrouvait rapidement à cinq fautes pour subir le retour de son adversaire mais le 5-1 a rassuré tout le monde. "Quel stress inutile, regrette le capitaine Angelo Lentini. On ne doit jamais se faire peur de la sorte alors que l’on maîtrisait bien notre sujet. Comme quoi, en foot en salle, tout peut aller très vite."

En attendant, la victoire est là et Mini Excel et Shaab Ramillies vont se retrouver lors d’un test-match afin de désigner le participant au tour final face au second classé de l’autre série, Jumet. Le rendez-vous entre les deux équipes du BW est déjà fixé à ce jeudi soir à 21h dans la salle de Vilvorde. "Il faudra monter notre niveau de jeu si on veut espérer quelque chose", assure Angelo lentini.

Pour Yves Lauwers, "ce sera un bon match entre deux équipes qui se connaissent. En championnat, on l’avait emporté chez eux alors qu’ils étaient venus gagner chez nous."