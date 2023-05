Les formations bruxelloises réussissent bien à Waterloo B dans ce tour final puisqu’après avoir écarté Ganshoren B, les joueurs de José Ngoyi ont éliminé Olympic Anderlecht pour s’adjuger la victoire dans ce tour final de P3B. Mais le succès ne fut pas si facile à se dessiner puisque les locaux ont été rapidement menés au score. "On encaisse sur une contre-attaque mais après vingt minutes assez compliquées, on a réussi à rentrer dans le match et on a rejoint les vestiaires avec cet avantage de 2-1, raconte le coach waterlootois. À la reprise, on a clairement souffert pendant vingt minutes puis on a repris contrôle et ce troisième but à la fin nous a fait du bien. Au final, je pense que notre victoire est méritée car on a assisté à un beau match de football et mis à part ce début de seconde période assez compliqué, on a été au-dessus d’eux tout en nous créant pas mal d’occasions, et on aurait d’ailleurs pu mettre la 3-1 avant la mi-temps. Je suis très satisfait car les joueurs n’ont rien lâché."

Changement de décor dès dimanche à Ronvau (P3D), que les Waterlootois n’ont jamais rencontré, mais ils restent en lice pour la montée puisque leur équipe première est toujours concernée dans le tour final de P2.

WATERLOO: Pérignon, L. Tondeur, Kaputula, K. Tondeur, Bailly (74' Gody), Rukoza (55' Bangu), Pilder, Mambo (74' Delhasse), Gandibleux (66' Gonçalves), Dieluvua, Radoncic.

Buts: Beltran (0-1, 7'), Pilder (1-1, 23'), Bailly (2-1, 35'), Gonçalves (3-1, 88').