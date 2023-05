Les jeunes Brainois auront donné bien du fil à retordre à leurs aînés de Saintes. En effet, avec un début de partie totalement dominé par les Bleus, la physionomie de la rencontre s’est rapidement dessinée, avec une équipe de Braine qui avait le pied sur le ballon, là où Saintes préférait procéder en contre. Après plusieurs occasions non-conclues et une domination de plus en plus importante, c’est finalement en toute fin de première période que Braine B, via une frappe magistrale de Peeters des 25 mètres, ouvrira méritoirement le score.

Le début de seconde période restera conforme à ce que nous aurons vécu durant les 45 premières minutes. Braine B domine toujours la rencontre, sans pour autant parvenir à creuser l’écart. C’est à l’heure de jeu que Saintes parviendra à rétablir l’égalité à la suite d’un penalty converti par Es-Sadiki. Une égalisation qui donnera un second souffle aux Saintois, qui dans la foulée se procureront une énorme occasion, mais se heurteront à un grand Berghmans.

On se dirigeait alors tout droit vers les prolongations, lors desquelles, assez empruntés physiquement, les visiteurs se contentaient de contenir et maîtriser les attaques des Brainois, sans plus se porter à l’offensive. Une tactique qui portera ses fruits, puisque c’est à la suite de la séance des tirs que Saintes l’a emporté, dans une fin de rencontre marquée par des échauffourées.

Il y avait de quoi nourrir quelques regrets dans le clan brainois, après avoir dominé quasiment toute la partie, même si le coach Axel Smeets, se montrait d’abord fier de ses joueurs. "Nous avons fait une très belle partie. Nous avons eu les occasions pour l’emporter, mais on a manqué de réalisme. Mes joueurs ont fait un gros match, nous avons peut-être manqué de fraîcheur par moments pour justement conclure ce dernier geste, et on sait que quand on se dirige vers une séance de tirs aux buts, c’est une loterie. Cela n’a pas tourné pour nous, c’est dommage, mais on va continuer à travailler et déjà préparer la prochaine saison."

À Saintes, c’est un Dorian Nizot soulagé qui appréciait l’issue de la rencontre et la qualification pour l’étape suivante. "Je pense qu’aujourd’hui, le spectateur neutre a vu un bon et beau match de foot. Braine B a très bien joué. On a essayé de mettre un peu plus de pression en seconde mi-temps, et puis leur gardien sort une grande partie. On a pu remarquer et constater pourquoi Braine B était aujourd’hui au tour final, c’est une très belle équipe que l’on se doit de féliciter. Maintenant de notre côté on passe cette étape difficile. On va maintenant se concentrer sur la récupération et la préparation de notre déplacement à Waterloo."

Arbitre: Domtchueng A.

Cartes jaunes: Es-Sadiki, Dos Reis da Costa, De Pascale, Smeets.

Carte rouge: Labiad (125').

Buts: Peeters (1-0, 42'), Es-Sadiki (1-1, 61' sur pen).

BRAINE B: Berghmans, Cipolat, Baelongandi (81' Desberg), Leyseele, Peeters, Dettori, Smeets, Merchier (59' Dos Reis da Costa), Destain, Ramazani (68' Rodrigues Machado), Derwa (59' Gosselin).

SAINTES: Van Zele, Sall (63' Clément et 92' Kabou), Thielemans, Rifi, Reis dos Santos, Asaidi, El Bakkali (96' Aumento), De Pascale, Casellas (46' Labiad), Basbas, Es-Sadiki.