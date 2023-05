Si le début de la rencontre est à mettre à l’actif des Ophinois, grâce à quelques possibilités et des premières occasions créées, ce sont finalement les visiteurs, qui à la demi-heure, ouvriront la marque via un Maurice Weynants à l’affût de la première approximation défensive de l’arrière-garde de Ophain, en récupérant un deuxième ballon mal négocié, pour ensuite lobber le portier adverse.

Une ouverture du score qui inspirera les Waterlootois, puisqu’en toute fin de mi-temps, Weynants, encore lui, se fera accrocher fautivement dans le rectangle par un Dolmen dépassé, offrant ainsi un penalty à Waterloo, que Jamotte transformera en deux temps.

Un avantage qui se réduira rapidement en seconde mi-temps, puisqu’à la 51e, ce sera au tour d’Ophain d’écoper d’un penalty que Barbieux transformera, pensant remettre son équipe dans la course. Mais cet espoir fut de courte durée, car seulement dix minutes plus tard, Jamotte viendra planter sa seconde rose de son après-midi, et permettre ainsi à Waterloo de rêver encore un peu plus de la P1.

Le sang-froid, le métier et l’expérience ont, selon Amaury Toussaint, le coach de Waterloo, été les clés de ce succès. "On savait que ce serait compliqué, mais même lorsque Ophain est revenu à 1-2, nous n’avons pas paniqué. On a très bien géré cette rencontre. Nous avions préparé quelque chose pour venir ici, on savait que le terrain allait être difficile à jouer, et les joueurs ont fait le job à la perfection. Il nous reste deux matchs à disputer, deux finales, que nous aurons l’avantage de disputer toutes les deux sur notre terrain. Il faut maintenant bien récupérer de la débauche d’énergie, et préparer la rencontre face à Saintes sereinement, pour rêver encore un peu plus de cette P1."

Dans le clan de Ophain, on était bien évidemment amer et déçu d’être stoppé en si bon chemin, d’autant plus vu les occasions manquées en début de partie, comme le confiait le capitaine Antoine Barbieux. "On s’est créé plusieurs occasions franches, sans les conclure, là où Waterloo aura fait preuve d’une grande efficacité. Ils ont une demi-occasion, suite à une erreur chez nous et c’est but. Dans la foulée il y a ce penalty concédé et on rentre à la mi-temps avec un gros coup sur la tête. On revient avec de bonnes intentions, on réduit la marque et puis de nouveau sur une occasion, on se fait piéger. C’est dommage, car nous avions les armes que pour l’emporter, on peut être déçu de finir notre saison de la sorte."

Arbitre: Ghislain B.

Cartes jaunes: Huby, Bodart, Dolmen, Meinguet, Soumah, Guelmani.

Buts: Weynants (0-1, 33'), Jamotte (0-2, 44' sur pen), Barbieux (1-2, 51' sur pen), Jamotte (1-3, 63').

OPHAIN: Meinguet, Vander Auwera (77' Molinaro), Dolmen, Mampwini, Dohogne, Matondo, Boets, Barbieux, Huby (67' Colla), Thiry, Bonanno (46' Crauwels).

WATERLOO: Clercq, Guelmani, Gruslet (73' Szulc), Rodriguez-Calvo, Patureau, Mendonça, Bodart, Dassy, Soumah, Jamotte (77' Pletinckx), Weynants (81' Boudersa).