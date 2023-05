Sur une impressionnante dynamique depuis quelques semaines, le FC Genappe continue à surfer sur cette vague de réussite et de bonnes performances grâce à sa nette mais délicate victoire face au FC Kosova.

En mode mineur, les gars de Julien Darquenne démarrent plutôt timidement cette première étape du tour final et ont du mal à se sortir du pressing bruxellois durant le premier quart d’heure. Rybaczuk et la remuante recrue genappienne Benjamin Kanyinda se procurent des possibilités mais Hannon veille au grain. Le buteur maison Michaël Roulez se heurte à un excellent De Neve De Roden peu avant la vingtième avant d’ouvrir le score quelques instants plus tard. C’est 1-0 et Genappe est somme toute assez bien payé puisque la domination est bruxelloise. À cinq minutes de la pause, un excellent mouvement visiteur permet d’isoler le jeune Ameti qui voit sa frappe mourir sur le poteau de Hannon.

La reprise est pour le FC Kosova qui se montre dangereux par l’entremise d’un Kanyinda intenable. Peu à peu, le FC Genappe reprend du poil de la bête et parvient à maîtriser relativement sereinement les attaques adverses. Fabry s’essaie plusieurs fois sur phases arrêtées, Roulez touche à son tour le poteau, Van Der Goten voit son envoi stoppé par De Neve De Roden mais c’est finalement sur un penalty transformé à un quart d’heure du terme grâce à une subtile panenka que Fabry fait le break 2-0. Kanyinda, encore lui, et Saavedra Cordoba loupent la réduction du score et c’est Alves, d’une frappe imparable des 25 mètres qui fait 2-1 dans les arrêts de jeu. Le mot de la fin viendra des pieds de Van Der Goten, parti du milieu du terrain, qui fixera les chiffres à 3-1.

"Je pense qu’au final, la victoire est méritée, même si on savait que ça pouvait se jouer sur des détails. Cela aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre mais c’est tombé chez nous et c’est le plus important. Nous avons su marquer à des moments importants, faire le gros dos quand il le fallait et profiter également des espaces laissés", jubilait le T1 Julien Darquenne.

Arbitre: Éric Godard

Cartes jaunes: Jonckheere, Pête, Berdayes, Roulez

Buts: Roulez (1-0, 20'), Fabry sur pen. (2-0, 73'), Alves (2-1, 91'), Van Der Goten (3-1, 94)

GENAPPE: Hannon, Van Ophalvens, Van Landschoot, Jonckheere, Roulez (78' Jacquet), Pête, Berdayes (65' Van Der Goten), Fabry, Marques Tereso (85' Sanchez Y Garcia), Queimadelas, Becker.

KOSOVA: De Neve De Roden, Saavedra Cordoba, Essoh Ebeny, Guler, Ameti (85' Yesil), Rybaczuk, Kanyinda, Alves, Al Masude, El-Boubsi, Meko (70' Altindag).