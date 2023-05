Quarts temps: 21-22, 12-13, 17-20, 19-12.

NIVELLES: Diop 3, Cockmartin 1, Renard 5, Bataille 2, Navez 5, Di Francesco 0, Goffin 28, Renversez 7, Bizet 12, Mulumba 6, Loubières 0.

VILVORDE: Van Eyck 9, Delobbe 2, Cuyvers 9, Lammens 3, Perez 6, Ofili 12, Polspoel 5, Vangindertael 11, Tshienda 10

Il reste 17 secondes et le marquoir affiche 67 partout. Nivelles vient de demander un temps mort pour ainsi profiter de la remise en jeu. Elle est bien négociée et Clément Goffin, l’homme du match avec ses 28 points, plante un ultime panier qui fait 69-67. Vilvorde demande à son tour un temps mort. Il reste moins de 3 secondes au marquoir. Sur cette dernière action, Nivelles ne laissera pas suffisamment de temps à Vilvorde pour se placer en vue d’égaliser.

Les Nivellois s’imposent sur le fil d’un match qui n’avait pourtant pas bien commencé. Ils avaient perdu de justesse le premier quart temps (21-22) et ne parvenaient pas à faire mieux dans le second quart. Ils laissaient Vilvorde regagner les vestiaires avec une mince avance (33-35).

Rien de mal fait en soi mais Nivelles, malgré un Clément Goffin stratosphérique, ne trouvait pas de solutions dans le troisième quart et restait coincé à 50-55 (30e). Nivelles se lançait alors dans une course-poursuite… La fin, on la connaît. "On a âprement combattu pour arracher cette victoire qui, à mon sens, est amplement méritée, commente Phivos Livaditis, le coach de Nivelles. Les 67 points témoignent que nous avons vraiment bien joué en défense contre une équipe qui a l’habitude d’en marquer 87 en moyenne. Nous avons tenu tout le match car nous n’étions pas très bons en attaque. À chaque fois, nous avons dû batailler pour revenir. D’abord de -13 au troisième quart et -10 au dernier quart. À chaque fois que nous sommes revenus, j’ai l’impression que Vilvorde a sans doute cru que le match était plié mais a dû nous laisser revenir. Rien que pour cela, je suis très fier de mon équipe et de sa grande abnégation. C’est une très bonne réaction par rapport à notre match à Geel."

Avec ce succès, Nivelles maintient Vilvorde à distance. "Cette victoire fait énormément de bien par rapport au classement. Nous sommes toujours deuxièmes du classement avant de recevoir Falco Gand, le champion, la semaine prochaine."

Nivelles veut terminer par un 2/2

Un match qui ne comptera certainement pas pour du beurre, tant la défaite concédée à Gand, à la fin du premier tour, reste en travers de la gorge des Nivellois. "Ce match promet d’être assez explosif avant d’aller à Liège pour conforter notre classement et la seconde place. On espère boucler notre superbe championnat par un 2 sur 2", conclut le coach de Nivelles.