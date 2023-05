Quarts temps: 10-12, 19-18, 14-19, 19-18.

NIVELLES: Van Rysseghem 8, Hennuy 8, Guillaume 0, Roland 7, Dahmouch 0 Kennoun 11, Tursugian 12, Vandremousen 2, Martinez 6, Bizet 0, Ndozi Miala 8.

Après avoir fait 29-28 à la mi-temps, les Nivellois manquent leur retour sur leur parquet et laisse Maffle s’envoler à 43-47 avant d’aborder le dernier quart temps.

Nivelles bataille pour revenir et aura même la balle de match. "Malheureusement, nous avons perdu le dernier shoot pour la victoire quand le score était de 62-64, regrette Teodoris Alexandridis, le coach grec de Nivelles. Félicitations à Maffle pour sa victoire. Nous voulions le gagner ce dernier match mais malheureusement l’expérience nous a encore une fois manqués. Nous avons eu de très bons moments dans cette rencontre mais aussi de très mauvais… C’est une chose que nous devons corriger pour la prochaine saison. Nous devons arrêter d’avoir des hauts et des bas dans un match. Cette saison, nous avons perdu beaucoup de matchs à cause de ces temps morts non demandés. Mes joueurs ont tout donné cette saison. Nous avons atteint nos objectifs. La saison prochaine, nous repartirons de la base que nous avons construite cette saison. Nous aurons des objectifs différents…"