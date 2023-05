Milokwa, Morias et Grégoire signent à Rebecq

Avec le départ de certains cadres comme Piret et Delsanne, le club se devait de réagir en vue de la saison prochaine. C’est maintenant chose faite. Le club a confirmé l’engagement de trois recrues aux profils plutôt défensifs, après l’annonce, il y a quelques jours de l’arrivée de Nibitan Coulibaly, en provenance du RCS Brainois, et qui lui est plutôt à vocation offensive. Jérémy Milokwa, 23 ans, arrive en provenance du RAES Mons. Le back gauche qui a été formé du côté de Zulte-Waregem, pour ensuite porter les couleurs de Renaix, intègre donc le noyau rebecquois pour la saison prochaine. Un pari sur la jeunesse pour celui qui est toutefois armé d’une belle formation et qui apportera une belle solution sur le flanc gauche.

Le deuxième renfort est Andrea Morias qui arrive de Halle Pepingen. Formé à Anderlecht, ce défenseur qui a été titulaire 32 fois sur les 32 rencontres disputées par son équipe au sein de la D2 Amateurs flamande, apportera une certaine polyvalence dans l’effectif rebecquois ainsi qu’une expérience non négligeable. Du haut de ses 25 ans, nul doute qu’il pourra accompagner les jeunes du club dans leur progression.

Enfin, le dernier et troisième renfort, est Nicolas Grégoire, le solide et robuste défenseur central de Aische. Âgé de 22 ans, et ayant été formé au Sporting de Charleroi, ce dernier viendra remplacer Constant Delsanne, parti à la RUTB, dans l’échiquier de Dimitri Leurquin. Titulaire indiscutable tout au long de la saison à Aische en D3, Nicolas Grégoire avait marqué l’envie de connaître un nouveau challenge pour la saison prochaine il y a quelques semaines. C’est dans cette logique de passer un palier que ce dernier rejoint la RUS Rebecquoise.